Boston is op dreef in NBA en pakt nieuwe zege dankzij sterke Tatum, Ja Morant pakt uit met spectaculaire dunk in zege van Memphis

Boston blijft niet van de wijs te brengen in de NBA. De Celtics wonnen zaterdagavond met 106-122 bij Charlotte, hun zesde zege op een rij. Jayson Tatum veranderde het spelbeeld na rust. Hij scoorde 17 van zijn 33 punten in het derde kwart. Tatum deed er nog 9 rebounds en 6 assists bovenop.

De fiere leider in de Eastern Conference kon ook nog rekenen op Malcolm Brogdon (30 ptn) en Marcus Smart (13 ptn en 12 assists). Jaylen Brown ontbrak met een blessure aan de adductoren. Voor de Hornets, de rode lantaarn in het oosten, volstonden de 31 punten van LaMelo Ball niet.

Milwaukee, een grote concurrent van Boston, verloor eerder op de dag al met 111-95 bij Miami, hun tweede nederlaag tegen de Heat in evenveel dagen. De Bucks missen nog steeds hun aan de knie geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo en dat deed zich voelen. Gabe Vincent (27 ptn) was net als 48 uur eerder bepalend. Ook Bam Adebayo (20 ptn en 13 rebounds) en Victor Oladipo (20 ptn) deden hun duit in het zakje. Miami klimt door de derde zege op rij naar een zevende plaats in het oosten, Milwaukee is derde.

Nummer vier Philadelphia pakte op de valreep de volle buit bij Utah (117-118), dankzij een sterk spelende James Harden (31 ptn en 11 assists) en Joel Embiid (30 ptn). Cleveland ging op zijn beurt de boot in bij Minnesota (110-102). Anthony Edwards (26 ptn) leidde zijn troepen. De Wolves zijn zesde in het westen.

Memphis blijft op kop in de Western Conference na een 112-130 overwinning tegen Indiana. Ja Morant (23 ptn) deed met een erg spectaculaire dunk de monden openvallen. Samen met Desmond Bane (25 ptn) leidde hij de Grizzlies naar een negende zege op rij.

Luka Doncic ten slotte beleefde een baalavond met Dallas. De Mavericks verloren met 136-119 van Portland en de Sloveen kwam tot slechts 15 punten. Damian Lillard was de uitblinker bij de Blazers met 36 punten en 10 assists.