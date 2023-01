Zizou Bergs voor eerste duel op Australian Open tegen Djere: “Het wordt een schaakspel, maar daar hou ik van”

Zizou Bergs (ATP 129) staat voor zijn eerste Australian Open tennis. De 23-jarige Limburger plaatste zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel in Melbourne. Dinsdag (om 1u Belgische tijd) neemt hij het op court 14 op tegen de Serviër Laslo Djere (ATP 70), die net als David Goffin (ATP 53) deze week nog de kwartfinales haalde op het ATP 250-toernooi in Auckland.

“Ik vind het een goede loting”, zei Bergs zondag tegenover Belga. “Ik ben er blij mee, want het lijkt een tegenstander van mijn niveau. Ik heb in Gstaad in 2021 al eens tegen hem gespeeld. Ik kon toen moeilijk met de druk om, maar heb er toch een derde set uitgehaald. Djere heeft een goede opslag en is over het algemeen een solide speler. Hij weet wat hij moet doen. Wedstrijden tegen hem zijn vaak een schaakspel, maar dat ligt mij wel.”

Djere won het enige onderlinge duel in juli 2021 in drie sets. Dat was op Zwitsers gravel. Bergs hoopt dat het hardcourt in Australië hem beter zal liggen. “Ik zal waarschijnlijk de dominante speler zijn”, legde hij uit. “Ik moet mentaal sterk en geconcentreerd blijven. We spelen op grandslamtoernooien wedstrijden tot drie gewonnen sets, dat is ook een zaak waar ik rekening mee moet houden. Dat ben ik nog niet zo gewoon. Na mijn kwalificatie heb ik een beetje kunnen ontspannen met Ruben (zijn coach, Ruben Bemelmans, red.). We zijn naar de dierentuin geweest en hebben in de stad gegeten. Ik voel me opgeladen en helemaal klaar om een goed toernooi te spelen.”