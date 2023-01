Dit is de nieuwe Miss Universe, en ze komt niet uit België

84 dames van over heel de wereld mochten meedingen naar het kroontje van Miss Universe. Gisterenavond volgde de apotheose, met een finale optocht in New Orleans. Na een strenge eliminatie ging het uiteindelijk enkel nog tussen R’Bonney Gabriel, Miss USA, en Amanda Dudamel, Miss Venezuela, voor de overwinning.

Gabriel maakte indruk met haar antwoord op de vraag welk werk ze zou doen om Miss Universe in de verf te zetten als een progressieve organisatie. Ze zei dat ze het platform wou gebruiken om een “transformationele leider” te zijn. De macht van het kroontje zou haar helpen om vervuiling in de mode-industrie terug te dringen en gerecycleerd materiaal te promoten.

De nieuwe Miss Universe heeft naast Amerikaanse ook Filipijnse roots en is actief als model en modeontwerpster. Ze valt op door haar relatief oude leeftijd van 28 jaar, de bovengrens voor deelnemers aan de wedstrijd. In de competitie pleitte Gabriel er dan ook voor om de leeftijdsgrens op te trekken.

België werd op het evenement vertegenwoordigd door Miss België Chayenne Van Aarle. Ondanks enkele opvallende outfits, kon ze het niet tot op het podium schoppen.

© AFP

© AFP