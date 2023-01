Zorgen voor Red Lions op WK: sterspeler Arthur Van Doren onzeker voor duel met Duitsland door rugproblemen

Arthur Van Doren mist mogelijk het belangrijke tweede groepsduel van de Red Lions op de Wereldbeker hockey in India, dinsdag (om 14u30 Belgische tijd) tegen Duitsland. Van Doren kreeg in de zaterdag met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Zuid-Korea opnieuw last van de rug.

De verdediger stond aan de aftrap bij de eerste groepswedstrijd van de Belgen in Bhubaneswar, maar moest kort voor de rust geblesseerd het terrein verlaten. Hij miste de laatste training van vrijdag ook al door rugpijn.

“Sinds enkele dagen is zijn rug geblokkeerd”, legde Denis Van Damme, de woordvoerder van de Belgische hockeybond, uit. “De pijn kwam terug bij een beweging aan het einde van de eerste helft. Het is niets ernstigs, maar hij is wel onzeker voor de partij van dinsdag.”

Arthur Van Doren in de match tegen Zuid-Korea. — © BELGA

Bondscoach Michel van den Heuvel moet het tegen Duitsland dus mogelijk zonder de tweevoudig Wereldspeler van het Jaar (2017 en 2018) doen. Een eventuele vervanger zou John-John Dohmen kunnen zijn. Die is net hersteld van een griepaanval en speelde niet mee tegen Zuid-Korea.

Het duel van dinsdag tussen België en Duitsland bepaalt meer dan waarschijnlijk over de groepswinst in poule B. De Duitsers klopten zaterdag Japan met 3-0. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. De nummers twee en drie in de groep spelen barrages.