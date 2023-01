De ene nederlaag is de andere niet. Zulte Waregem presenteerde zich in de Cegeka Arena als een sterk geheel en dwong met vrank en vrij voetbal de koploper tot het uiterste te gaan: “De analyse is vandaag duidelijk: we moeten het positieve onthouden. We hebben 90 minuten stand kunnen houden tegen de leider”, klonk Mbaye Leye na afloop tevreden ondanks de eerste nederlaag van 2023.