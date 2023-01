Pas gestopte tennislegende Serena Williams wordt … gedoopt als getuige van Jehova

GOAT van het vrouwentennis, die titel mag de Amerikaanse Serena Williams (41) volgens kenners met zich meedragen. De meervoudige grandslamkampioene kreeg vorig jaar op de US Open een pakkend afscheid, al blijft Williams van tijd tot tijd beweren dat ze nog steeds niet echt gestopt is. Al heeft de Amerikaanse intussen andere bezigheden gevonden.

Serena Williams is nooit verlegen geweest om haar geloof te noemen als een van de factoren achter haar concurrentievermogen als tennisser, waardoor ze een van de grootste aller tijden werd. De 41-jarige - die tijdens haar loopbaan liefst 23 Grand Slams won - zag haar geloof een aantal keren een punt van discussie worden.

Williams bij haar afscheid op de US Open. — © AP

Williams identificeert zich al langer als getuige van Jehova, maar was tot nu toe nooit officieel gedoopt. Het begon voor de zus van Venus Williams in 2003, toen haar oudste halfzus Yetunde Price omkwam bij een schietpartij, nam Williams even tijd weg van het tennis om sinds dan regelmatig getuigenbijeenkomsten bij te wonen.

In het water

Haar geloof werd onder meer zichtbaar bij de verjaardagen van dochtertje Olympia. Binnen het geloof worden verjaardagen - ook die van kinderen - immers niet gevierd, omdat ze geloven dat God zulke vieringen afkeurt. Ook haar andere zussen bekeerden zich tot het geloof.

“Getuige van jehova zijn is belangrijk voor mij, maar ik heb het nooit echt beoefend en wilde er graag in beginnen”, vertelde Serena Williams vijf jaar geleden in een interview met magazine Vogue. Sinds de aankondiging van haar afscheid in 2022, heeft de Amerikaanse naar verluidt die tijd genomen om de religie nog meer te bestuderen. Vorige week verscheen er op Twitter en TikTok dan ook een video waarin Williams officieel gedoopt werd als een getuige van jehova in West Palm Beach in Florida. En bij dat doopsel hoorde onder andere een ritueel in het water.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De tennisster liet intussen weten dat ze niet alleen naar de kerk gaat, maar ook van deur tot deur trekt om te evangeliseren, zoals van getuigen wordt verwacht.