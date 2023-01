Stijn Desmet laat zich pas in allerlaatste centimeters het goud afsnoepen op EK shorttrack: “Ik dacht bijna dat ik won”

Enkele minuten na zus Hanne Desmet veroverde ook Stijn Desmet zaterdag een zilveren medaille veroverd op de 1.500 meter op het EK shorttrack in het Poolse Gdansk. De 24-jarige Desmet leek in het slot op weg naar het goud en dus zijn eerste Europese titel, maar de Nederlander Jens van ‘t Wout glipte op de streep nog verrassend binnendoor. Zilver dus voor de Belg.

“Ik dacht bijna dat ik had gewonnen”, zei Stijn Desmet zaterdag na de A-finale van de 1500 meter tijdens de Europese kampioenschappen shorttrack. “Maar ik weet waartoe Jens van ‘t Wout in staat is. Hoe hij op training kan finishen.” Jens van ‘t Wout versloeg Desmet in Gdansk op de streep.

De lange benen van Van’t Wout waren beslissend. “Ik hoopte dat het hem vandaag niet zou lukken. In training verslaan we elkaar voortdurend. Hij strekte zijn voorste been net even meer naar voren.” Desmet vond dat het een beetje pijn deed te verliezen, maar was niettemin tevreden met zijn eerste EK-medaille. “Het was toch een mooie race.”

© EPA-EFE

Desmet strooide met complimenten richting de winnaar. “Hij schaatst zo efficiënt. Dat kost hem naar het schijnt geen moeite. Als ik schaats, dan beweegt alles. Hij gaat als een engel over het ijs.”

Even tevoren had zijn zus Hanne op dezelfde afstand hetzelfde resultaat behaald. Ook voor haar gold dat het verschil met winnares en trainingspartner Suzanne Schulting uit Nederland minimaal was. Hanne Desmet had gemengde gevoelens. “Aan de ene kant ben ik blij met die eerste medaille, maar misschien had ik er nog meer uit kunnen halen”, vertelde Hanne Desmet na afloop.

Broer en zus Desmet lieten wel zien in topvorm te verkeren. “In Heerenveen (waar ze in de winter wonen, nvdr.) maken we elkaar beter”, zei Stijn. Al jaren trainen de Desmets samen met de Nederlandse top. “Om bij te blijven, moet je sneller en slimmer schaatsen. Dat doen we dus.”