Passagiersvliegtuig met 72 mensen aan boord stort neer in Nepal

In Nepal is een passagiersvliegtuig neergestort vlak voor de landing op Pokhara International Airport. De luchthaven is tijdelijk gesloten en de reddingsoperaties zijn aan de gang. Dat hebben lokale media gemeld. Het vliegtuig had naar verluidt 68 passagiers en 4 bemanningsleden aan boord. Volgens de eerste berichten zijn er al 16 doden geteld. Een aantal dat vermoedelijk nog zal oplopen.