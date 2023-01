Mark Williams en Judd Trump kruisen de degens in finale van de Masters

Williams (WS 7) zette in de halve finale de Engelsman Jack Lisowski (WS 12) met 6-0 opzij. De partij was op zich geen schoonheidswedstrijd. Lisowski was echt nooit in staat om Williams te bedreigen. Williams pakte uit met zuiver matchsnooker en gaf zijn tegenstrever vrijwel geen kansen. Breaks van 52, 74 en 68 volstonden om zich te plaatsen voor de finale.

In de wedstrijd tussen Stuart Bingham (WS 14) en Trump (WS 4) was het laatstgenoemde die het best van start ging. Met breaks van 58 en 87 nam hij een 2-0 voorsprong. Bingham, die een sterk toernooi achter de rug had, pakte frame drie met een 93 break, waarmee hij zijn achterstand kon herleiden tot een frame. Vanaf de vierde frame liet Bingham zich betrappen op een aantal missers, waarvan Trump met breaks van 59, 50 en 58 profiteerde en met 6-1 zijn plaats voor de finale veiligstelde.

De finale wordt gespeeld naar een best of 19 frames.