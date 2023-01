Van wellness tot champagne: Belgen geven 3,5 miljard euro per jaar uit aan verzorging en foliekes voor huisdieren

De huisdierenindustrie floreert. Zelfs in crisisklimaat steken we onze hond in nog mooiere pelsjes, bestellen we duurzame brokken, en halen we kattenbakvulling die van kleur verandert. Ons beest, daarop besparen we duidelijk liever niet, getuige de 3,5 miljard euro die wij Belgen jaarlijks aan onze huisdieren spenderen. “Voor je kind wil je toch ook dat het in crisistijden nog altijd mooie kledij heeft?”