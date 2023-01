Tectum Achel zit duidelijk op het juiste pad. Haasrode-Leuven, het nummer drie in de rangschikking, trok in sporthal de Koekoek in de tiebreak aan het kortste eind. Voor Achel is het de derde zege van het seizoen, waarmee het team van Jan Vanvenckenray stijgt naar de zevende plaats.