Titelverdediger Stoffel Vandoorne knokt zich voor nieuwe werkgever naar tiende stek in GP Mexico-Stad in Formule E

Titelverdediger Stoffel Vandoorne (DS Penske) is op de tiende plaats geëindigd in de eerste manche van het nieuwe seizoen in het wereldkampioenschap Formule E. In Mexico-Stad ging de zege naar de Brit Jake Dennis (Andretti).

Dennis, tweede op de startgrid, nam op de Autodromo Hermanos Rodriguez de leiding in de 12e ronde. Die zou de Brit niet meer afstaan. Hij won zijn vierde ePrix uit zijn carrière. De Duitser Pascal Wehrlein (Porsche), die vorig jaar triomfeerde in Mexico, werd tweede op 7.816 seconden. De vanop de polepositie vertrokken Braziliaan Lucas Di Grassi (Mahindra) vervolledigde het podium, op 18.611.

Vandoorne, die vanop de 14e positie vertrok, wist zich nog net in de punten te knokken. Hij finishte op 29.662 van Dennis. In de kwalificaties lukte Vandoorne pas de zevende chrono in groep B. Uiteindelijk mocht hij pas als 14e op de startgrid plaatsnemen.

Jake Dennis is de eerste leider in de stand met 27 punten: 25 voor zijn zege plus twee punten voor de snelste ronde in de race en zijn zege in zijn kwalificatiepoule. Wehrlein en Di Grassi volgen met 18 punten. De Braziliaan kreeg bovenop de 15 punten voor zijn derde plaats drie punten voor zijn overwinning in de finale van de kwalificaties.

Vandoorne kroonde zich afgelopen seizoen tot wereldkampioen in een Mercedes, dat niet langer in de Formule E actief is. Afgelopen winter verkaste hij naar DS Penske, waar hij een tandem vormt met tweevoudig FE-wereldkampioen Jean-Eric Vergne. De 22 piloten rijden vanaf dit seizoen in een Gen3-wagen. Die is krachtiger, sneller en lichter dan de Gen2, die gebruikt werd tussen 2018 en 2022.

De volgende ePrix staat op 27 januari op het programma, in Diriyah in Saoedi-Arabië.