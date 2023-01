Snelheidsduivel Sor geeft visitekaartje af en is matchwinnaar voor KRC Genk tegen Zulte Waregem

Dat Preciado en nieuwkomer Sor de rechterflank zouden bevolken, als vervangers voor de geschorsten Munoz en Paintsil, stond in de sterren geschreven. Wouter Vrancken voelde -ongetwijfeld op basis van spelersdata - ook de noodzaak om te roteren. Zo kwam Castro in de plaats van El Khannouss en mocht Ali Samatta topschutter Paul Onuachu vervangen. Voor de Tanzaniaan is het een eerste basisplek in zijn tweede Genkse periode.

Visitekaartje van Sor

Waarschuwen deed Samagoal al meteen, maar zijn kopbal op een gemeten voorzet van Arteaga was een tikkeltje aan de zwakke kant. Het zou slechts enkele minuten duren voor Tribune Zuid kennis maakte met een nieuwe Afrikaanse ster. Yira Sor had aan één flitsende actie voldoende om zich in de harten te spelen. En hoe! Turbo aan, in drie tikken met de rechtervoet doorheen het centrum, om bij de vierde toets loeihard uit te halen met links. De 1-0 verdween onhoudbaar, hoog in doel. Eerste basisplek, eerste doelpunt. Dat staat alvast mooi op de nog te drukken blauwe visitekaartjes van de Nigeriaan.

Met het Genkse doelpunt verdween het tempo uit de partij. Door het sterke vierkoppige bezoekende middenveld met aanjager Vormer en spelmaker Brüls kwamen Heynen en vooral Castro niet in hun ritme. Zo was er geen sprake van een kwaliteitsverschil tussen de Limburgse leider en de West-Vlaamse degradatiekandidaat. De mooiste kans van de bezoekers kwam er nadat Vormer met een hakje Brüls vrij speelde, al had een attente Vandevoordt weinig moeite om diens voorzet-schot richting Gano te plukken.

In een enerverende aanvang van de tweede wedstrijdhelft vond Brüls nog wel het hoofd van ex-Genkie Gano, maar diens kopbal miste kracht en doel. Het rommelige vervolg leverde een geel karton op voor Samatta (elleboog), Brüls (afbreken aanval) en Preciado (duel).

Bibberen tot het eind

Meteen het sein voor Sor om de turbo nog eens in te schakelen. Een eerste dribbel leverde -overigens terecht - net geen strafschop op, bij een volgende ren trapte de nieuweling in het zijnet. Het was echter Trésor die had moeten scoren, nadat hij alleen rond de elfmeter verscheen na een een combinatie Sor-Samatta. Trésor blijft op zoek naar de gouden voetjes uit 2022, want zijn schot ging hoog over.

Geen 2-0 en meteen dreigde Zulte Waregem via een schuiver van Brüls, een plaatsbal van Fadera en een afgeblokte inzet van Ramirez. Genk hield, dankzij een sterk centraal duo McKenzie - Cuesta en de attente Vandevoordt, met de nodige bibbers stand. En de 1-0 bleef op het bord.

KRC GENK: Vandevoordt – Preciado, Cuesta, McKenzie, Arteaga – Heynen, Hrosovsky - Sor, Castro, Trésor – Samatta.

ZULTE WAREGEM: Bossut – Sörmo, Derijck, Miroshi - Ciranni, Sissako, Rommens, Vormer, Fadera - Brüls - Gano.

Vervangingen: 72’ Castro, Sor en Heynen door El Khannouss, Onuachu en Ouattara, 75’ Gano en Vormer door Ndour en Ramirez, 88’ Trésor door Geusens.

Doelpunten: 10’ Sor 1-0.

Gele kaarten: 52’ Samatta (elleboog), 53’ Brüls (trekfout), 55’ Preciado (herhaaldelijke overtredingen), 89’ Miroshi (obstructie).

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt.

Toeschouwers: 14.111.