REACTIES. Bernd Hollerbach: “Onze fysiektrainer is goed in zijn vak”. Edward Still: “Misten kracht en ervaring in zone van de waarheid”

In een kletsnat Eupen pakte Sint-Truiden al de vijfde uitoverwinning van het seizoen. De Kanaries blijven zo netjes in de top acht terwijl de Panda’s een slechte zaak doen in de degradatiestrijd. Dit hadden beide coaches na afloop te vertellen.

Voor de wedstrijd uitte Bernd Hollerbach nog zijn ongerustheid over zijn smalle spelerskern na het vertrek van sterkhouders Brüls en Al-Dakhil. In Eupen bewezen hun vervangers Dumont en Bauer het tegendeel. “Chapeau voor hen”, opende Hollerbach de persconferentie. “De spelers die in de ploeg zijn gekomen, hebben het inderdaad fantastisch gedaan. Maar je kan er niet om heen dat onze kern erg krap blijft. Ik ben ambitieus en wil zo hoog mogelijk eindigen met dit team. Maar omdat we in de breedte niet zo sterk zijn, blijf ik realistisch. Veertig punten halen blijft onze eerste doelstelling.”

Strijdlust en kracht

De Duitse trainer van STVV verdient niets dan lof voor de manier waarop hij keer op keer een onwrikbaar blok weet neer te zetten. Met elf spelers die erop gebrand lagen om werkelijk niets weg te geven, wat ook tegen Eupen lukte. “Voor de aftrap hield ik ze voor dat we in deze weersomstandigheden geen schoonheidsprijs hoefden te winnen”, aldus Hollerbach. “Het zou op de mentaliteit aankomen en dat is ook gebleken. Mijn spelers toonden een voorbeeldige strijdlust en veel fysieke kracht. En dat drie dagen na de bekermatch waar we 90 minuten met tienen speelden. Daar kan ik alleen maar tevreden om zijn. (Lachje) Onze fysiektrainer (Sebastian Klein, nvdr.) is blijkbaar goed in zijn vak.”

Edward Still. — © BELGA

Hollerbachs collega Edward Still sprak over een ontgoocheling na de tweede thuisnederlaag op rij. “Onze eerste helft was nog redelijk goed”, zo begon Still zijn analyse van de wedstrijd. “We slaagden erin om STVV ver van onze zestien te houden, tot het doelpunt op slag van rust. Een 0-0 aan de rust was logischer geweest. Daarna hebben we nog geprobeerd om het tij te keren, maar we misten kracht en ervaring in de zone van de waarheid. Ook de laatste pass ontbrak om echt gevaarlijk te kunnen zijn in een paar situaties. Dit is uiteraard een ontgoocheling, maar het seizoen is nog lang. Er resten ons nog veel wedstrijden om ons te herpakken.”