De stemmen zijn geteld: Gustaph gaat voor België naar het Songfestival van 2023

Een gevestigde waarde of een wit konijn? Voor het eerst in zeven jaar mocht het Vlaamse publiek mee bepalen wie naar het Eurovisiesongfestival gaat. En dat wordt Gustaph. Hij kreeg zaterdag de meeste stemmen tijdens de liveshow in Paleis 12 en verdedigt straks onze driekleur in Liverpool met zijn lied ‘Because of you’.

Tweede keer, goede keer voor Loredana, nadat ze in 2014 met 2Fabiola al een gooi deed? Opnieuw Tom Dice, die in 2010 scoorde in Oslo en nu met The Starlings naar Liverpool wilde? Of toch een van de vijf witte raven? Aan Vlaanderen om samen met een vakjury te kiezen wie dit jaar naar het Songfestival gaat – voor het eerst sinds 2016. En het volk heeft beslist: Gustaph – artiestennaam van de 42-jarige Stef Caers uit Antwerpen – kreeg de meeste stemmen tijdens de finale van Eurosong in Paleis 12.

© ©Thomas Geuens

Enigszins een verrassing, want aanvankelijk werden de jonkies Gala Dragot en Chérine naar voren geschoven als favorieten. Gustaph klopte ook de publiekslievelingen van The Starlings en gaat dus naar Liverpool met zijn lied Because of you. Het is niet zijn eerste kennismaking met het Eurovisiesongfestival: zowel met Sennek als Hooverphonic reisde hij al mee als achtergrondzanger. Voor Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert was hij ook stemcoach.

App overbelast

Dat de interesse groot was, mocht blijken. De app van VRT kreunde onder de stemmers en kijklustigen. Voor velen was het lange tijd onmogelijk om binnen te geraken of te stemmen. Tijdens de show riep presentator Peter Van de Veire op tot geduld en verzekerde hij dat het zou lukken om een stem uit te brengen. Dat was ook nodig, want het publiek kreeg even veel inspraak als de vakjury. Beiden mochten 780 punten uitdelen. Met dank aan de kijkers sprong Gustaphe uiteindelijk naar de eerste plaats.

Met dank aan de kijkers sprong Gustaph naar de eerste plaats in Eurosong. — © VRT

Die vakjury bestond uit 15 leden. Op het podium zaten ex-deelnemers Laura Tesoro en Jérémie Makiese – die uit handen van Sandra Kim een platina-award kreeg voor zijn lied Miss you –, de Noorse Songfestivalwinnaar Alexander Rybak en de Nederlandse Nikkie de Jager die de wedstrijd vorig jaar presenteerde. Achter de schermen stemden nog elf experts mee, waaronder Laura Govaerts (MNM), Ann Reymen (Radio2), Thibault Christiaensen (StuBru), Francisco Schuster van #LikeMe en Songfestivalspecialist André Vermeulen.

Ode aan Nicole

Tijdens de show speelden de deelnemers elk hun lied, nadat ze in het begin een medley van winnende Songfestivalnummers brachten. Als ode aan de overleden Nicole van Hugo zongen ze ook Baby, baby waarmee het koppel precies vijftig jaar geleden deelnam aan de wedstrijd.

De deelnemers brachten een hulde aan de overleden Nicole. — © VRT

Uiteindelijk volgt Gustaph dus in de voetsporen van Jérémie Makiese. Hijis de eerste artiest sinds Laura Tesoro in 2015 die werd gekozen via preselecties. De voorbije jaren werd de Vlaamse Songfestivalinzending intern gekozen en stuurde de VRT Hooverphonic en Laura Groeseneken (Sennek) naar de wedstrijd. Succes bleef uit, dus greep de openbare omroep terug naar de oude formule. Al leverde dat de jongste keren ook weinig tot niks op.

Of Gustaph beter scoort, komen we te weten in mei. Op 9 en 11 mei staan in Liverpool de halve finales van het Eurovisiesongfestival gepland. De grote finale vindt plaats op zaterdag 13 mei, met 26 landen. Na de zege van Kalush Orchestra zou Oekraïne dit jaar het Songfestival mogen organiseren, maar wegens de aanhoudende oorlog met Rusland verhuist de wedstrijd naar het Verenigd Koninkrijk, dat vorig jaar tweede werd. (dvg)