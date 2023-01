Bart De Wever in nieuwjaarstoespraak: “Verder aanmodderen binnen huidige structuren heeft geen zin meer”

De Vlaming heeft bij de verkiezingen in 2024 de keuze tussen het confederalisme of verarming. Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag verklaard op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. Met enkele welgemikte sneren richting de federale regering benadrukte De Wever dat “verder aanmodderen” binnen de huidige structuren geen zin meer heeft. Hij waarschuwde ook dat een stem voor de extremen de kortste weg is naar Vivaldi 2.

De Vlaamsnationalisten verzamelden zaterdagavond met 4.000 tot 5.000 leden in de Nekkerhal in Mechelen voor hun nieuwjaarsfeest. In zijn traditionele toespraak stak De Wever de loftrompet van zijn partijgenoten in de Vlaamse regering. Zij geven niet toe aan “populaire eisen om meer geld uit te delen”, zei hij. “Vlaanderen zal bij ongewijzigd beleid opnieuw naar een begrotingsevenwicht gaan. Vlaanderen kan daarmee naast Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen gaan staan.”

Dat staat in schrik contrast met de Vivaldi-regering, een federale regering waarin de invloed van Franstalig links nooit eerder zo groot was, luidde het. “Geen hervormingen en een fake begroting met het grootste tekort van de hele EU. België kan zelfs niet meer naast de Zuid-Europese landen staan. Après De Croo, le déluge”, aldus De Wever. “Dat nooit met ons. Wij doen niet aan politiek louter om onze topmensen een mooie carrière te laten maken.”

Daarmee was meteen de toon gezet voor de rest van de toespraak. “We zijn budgettair de rode lantaarn van Europa, terwijl we de hoogste belastingdruk op arbeid ter wereld betalen. Het zijn zotten die werken, en die zotten zijn de Vlamingen.” Ook op andere domeinen kan Vivaldi volgens De Wever geen enkel fraai resultaat voorleggen. Of het nu gaat over de strijd tegen de georganiseerde misdaad, het energiebeleid of migratie, nergens boekt de federale regering succes boeken.

Meteen is het voor De Wever cruciaal dat de Vlaamse kiezer in 2024 het status quo doorbreekt. “Niet door een nutteloze stem te geven aan de extremen, dat is de kortste weg naar Vivaldi 2 en het einde van de Vlaamse welvaart”, aldus de N-VA-voorzitter.