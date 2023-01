Maryna Zanevska wil op Australian Open revanche nemen tegen dubbelpartner van Elise Mertens: “Ik zal agressief moeten spelen”

“Het spreekt voor zich dat de loting geen geschenk was”, verklaart Zanevska. “Kudermetova is een uitstekende speelster. Ze is heel compleet geworden. Ze heeft niet echt zwakke punten. Kudermetova staat in de top 10 en daar is een reden voor. Maar goed, dit is een grandslamtoernooi met de beste tennissers ter wereld. Als je hier wilt schitteren, moet je de besten kunnen verslaan. Het wordt een uitdaging, ik kijk ernaar uit.”

Maryna Zanevska en Veronika Kudermetova staan voor de derde keer tegenover elkaar op het WTA-circuit. Op de voorbije US Open haalde Kudermetova het eenvoudig in de tweede ronde: 6-2, 6-3. “Ik speelde tegen haar op Flushing Meadows, waar het duidelijk een moeilijke wedstrijd was”, aldus Zanevska. “Ik ga er alles aan doen om revanche te nemen. Ik weet dat ik niet alleen agressief zal moeten zijn, zodat ze haar wil niet kan opleggen, maar ook zeer solide. Het wordt een moeilijke wedstrijd. Het wordt wel spannend, omdat ik zeker op een belangrijk court ga spelen met veel toeschouwers. Het zal sowieso de moeite waard zijn, wat er ook gebeurt.”