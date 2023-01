Emotioneel eerbetoon aan overleden Nicole tijdens Eurosong-finale: “Hugo, we gaan haar nooit vergeten”

Een pakkend moment tijdens de finale van Eurosong. Bij aanvang van de show kreeg wijlen Nicole van Hugo zaterdagavond een eerbetoon voor een vol Paleis 12, in het bijzijn van haar man. Terwijl de kandidaten hun Songfestivallied ‘Baby, baby’ zongen, hield Hugo het in de tribune niet droog.

Dat onze nieuwe Songfestival-inzending nog gekozen moest worden, was even bijzaak in Brussel. Voor de eigen optredens van The Starlings, Loredana en co. zongen de zeven Eurosong-kandidaten met z’n allen nummers van ex-winnaars en Belgische oud-deelnemers. Ook dat van Nicole en Hugo. Alle aandacht ging daarbij naar Nicole Josy, die in november overleed na een val van de trap.

Terwijl de acts Baby, baby zongen, waren op het grote scherm beelden te zien van haar eigen deelname aan het Eurovisiesongfestival, precies vijftig jaar geleden. Na de archiefbeelden verscheen een zwartwit foto die op luid applaus werd onthaald. Een deel van dat applaus was ook voor haar echtgenoot Hugo Sigal, die in de tribune zat en duidelijk geëmotioneerd was. Het was pas de tweede keer sinds de dood van Nicole dat hij in het openbaar verscheen.

(lees verder onder de foto)

Hugo Sigal reageerde erg emotioneel op het eerbetoon. — © VRT

“Eind vorig jaar moest Hugo afscheid nemen van zijn Nicole”, zei presentator Peter Van de Veire. “We willen met heel Vlaanderen merci zeggen voor al die prachtige momenten. Hugo, we gaan Nicole nooit vergeten.” In tranen ontving Hugo nog een bos bloemen en groette hij de aanwezigen in Paleis 12. Hij kreeg een staande ovatie in ruil.

LEES OOK. Hugo Sigal voor het eerst sinds overlijden Nicole opnieuw aan het werk: “Ik draag haar as in een hangertje om mijn nek”

Nicole en Hugo namen in 1973 zelf deel aan het Songfestival, met Baby baby. Hoewel ze eindigden op de laatste plek, groeiden ze in Vlaanderen toch uit tot iconen van de wedstrijd, dankzij hun paarse Las Vegas-kostuums en danspasjes.

(lees verder onder de foto)

Nicole en Hugo in hun iconische Songfestival-outfits. — © Goedefroit Music

Dat Nicole een eerbetoon zou krijgen, maakte VRT-muziekcoördinator Gerrit Kerremans al bekend in deze krant. “Gezien haar link met het Songfestival besteden we gepast aandacht aan haar overlijden tijdens de finale van Eurosong”, klonk het. “Ook tijdens de MIA’s (op 26 januari, red.) brengen we hulde aan alle overleden artiesten.”

Twee weken geleden stemden de Radio 2-luisteraars Goeiemorgen, morgen van Nicole en Hugo naar de vierde plek in de Top 2000. En nog op Radio 2 vernoemde Peter Van de Veire zijn nieuwe ochtendshow naar diezelfde hit.

(dvg)