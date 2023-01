AC Milan komt twee keer op achterstand maar sleept nog punt uit de brand tegen Lecce, Charles De Ketelaere mag nu zelfs al niet meer invallen

AC Milan, met van de Belgen alleen Alexis Saelemaekers in de basis, is zaterdagavond niet verder dan een gelijkspel gekomen op het veld van middenmotor Lecce. De Rossoneri haalden wel tot twee keer toe een achterstand op.

Halfweg stond Milan twee goals in het krijt na een vroege owngoal van Theo Hernandez en de verdubbeling van de score door Federico Baschirotto halfweg de eerste helft. Na de pauze verijdelden Rafael Leao en kapitein Davide Calabria de nederlaag voor de regerende Italiaanse kampioen.

Alexis Saelemaekers startte bij AC Milan in de basis en bleef tijdens de rust in de kleedkamer, terwijl Divock Origi zo’n 20 minuten voor tijd het speelveld betrad en Aster Vranckx nog een handvol minuten mocht meepikken. Charles De Ketelaere kwam daarentegen niet van de bank. Een stilaan toch wel zorgwekkende situatie voor de Rode Duivel, die er maar niet in slaagt zich door te zetten bij Milan. Zijn laatste basisplaats in de competitie, waar hij nog maar goed was voor een assist, dateert al van begin oktober.

Ondanks de puntendeling is AC Milan nog steeds alleen tweede in de Serie A. Het telt 38 punten en volgt zo op ruime afstand van autoritaire leider Napoli (47 punten), dat vrijdag geen kind had aan Juventus.

