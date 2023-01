Olivier Imschoot zal zonder ongelukken voor derde keer op rij Dakar Rally uitrijden: “Dit was de zwaarste van de drie”

De Fransman Hugues Moilet en onze landgenoot Olivier Imschoot (Optimus) eindigden zaterdag in de voorlaatste Dakar-etappe in de open categorie van wagens en SSV’s T3 en T4 op de 66e plaats. In de klasse van enkel de wagens reed het duo de 28e tijd. In het algemeen klassement zijn ze bij de wagens 40e en in de open categorie 102e.

Daags voor de finish in Dammam maakte Olivier Imschoot de balans op van zijn derde Dakar. “Dit was toch wel de zwaarste van de drie”, zei Imschoot, die voor de derde keer op rij de Dakar zal uitrijden, behoudens ongelukken tijdens de slotetappe. “Het tempo zat goed, maar we hebben veel tijd verloren met die cardanproblemen. De aandrijfassen braken als tandenstokers. Vier hebben we er uiteindelijk moeten vervangen. Nooit eerder meegemaakt. Na de rustdag hebben we er van een ander merk gebruikt en het probleem was opgelost. Eigenlijk zat er meer in, maar het heeft niet mogen zijn.”

Uiteindelijk heeft Imschoot vrede met zijn Dakar. “De finish halen, is altijd het belangrijkste. We hebben alles gegeven. Waar anderen zouden opgeven, zijn wij blijven doorgaan. Zelfs in complete duisternis hebben wij 200 km door de duinen gereden. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen”, besloot Imschoot.