Niet voor mensen met hoogtevrees: vrouw klimt op richel van flatgebouw om ramen te wassen

Een Colombiaanse bewoonster van een flatgebouw gaat wel erg ver om propere ramen te hebben. Ze werd afgelopen week gefilmd terwijl ze op de richel van het appartement op de twaalfde verdieping klom om zo de ramen te lappen. “Zonder beveiliging of ergens aan vast te hangen”, aldus de maker van de beelden. De video gaat intussen de wereld rond via sociale media en werd al talloze keren bekeken. “De angst slaat me om het hart bij het bekijken van de beelden”, klinkt het onder meer in de reacties. “Ik krijg al hoogtevrees als ik er maar aan denk.”