Chrissy Teigen en John Legend verwelkomen derde kindje

De jongste telg binnen de Legend-familie kwam op vrijdag de 13de ter wereld. Legend vertelde aan het publiek van een privaat concert dat ze “’s morgens een kleine baby” hadden mogen verwelkomen. “Wat een gezegende dag”, zei hij. De zanger voegde daaraan toe dat hij “niet veel geslapen had” maar dat hij zich toch “energiek” voelde nadat hij heel wat tijd had doorgebracht in het ziekenhuis. Dat schrijft onder meer People en Page Six.

Het heuglijke nieuws komt er nadat Teigen en Legend twee jaar geleden een kindje verloren. “Twee jaar geleden, toen ik zwanger was van Jack, ons derde kind, moest ik veel moeilijke en hartverscheurende beslissingen nemen. Het werd halverwege heel duidelijk dat hij het niet zou overleven. En ik ook niet zonder medische ingreep”, zei ze. Eerder had Teigen het als een miskraam omschreven, maar nadat in de Verenigde Staten het federaal recht op abortus werd vernietigd, beloot Teigen meer uitleg te geven. “Laten we het gewoon noemen wat het was: een abortus”, zei de ze in september. “Eentje om mijn leven te redden voor een baby die absoluut geen kans maakte. En om eerlijk te zijn. Pas een paar maanden geleden werd ik me hier bewust van.”

Het koppel heeft ook al een zoon en een dochter, Miles (4) en Luna (6).

(sgg)