Belgische aflossingsploeg bij de mannen gaat naar B-finale op EK shorttrack

De Belgische aflossingsploeg bij de mannen heeft zich tijdens de Europese kampioenschappen shorttrack in Gdansk niet kunnen plaatsen voor de finale. Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré en Rino Vanhooren eindigden zaterdag achter Nederland en Polen als derde in de halve eindstrijd.

Door dit resultaat moet België het zondag in de B-finale opnemen tegen Hongarije, Groot-Brittannië en Oekraïne. Acht ronden voor het einde van de 5000 meter (45 ronden) raakte Pétré met zijn schaats de schaats van de Pool Lukasz Kuczynski. Daardoor verloor Pétré de balans en kwam hij ten val.

De gemengde aflossingsploeg schaatst op de slotdag in de Hala Olivia de halve eindstrijd tegen Hongarije, Duitsland en Frankrijk. Als ze bij de eerste twee eindigen, rijden de vier even later de finale. Gezien de drie ereplaatsen bij de Wereldbekerwedstrijden (twee keer zilver, een keer brons) behoort België tot de medaillekandidaten.

Op de 500 meter bleven de Belgische schaatsers buiten de finales. Hanne Desmet won de B-finale, Tineke den Dulk volgde in die race als vierde. Stijn Desmet strandde in de kwartfinale. Hij kreeg het na twee herstarts aan de stok met de Let Robert Kruzbergs. Ze duwden elkaar uit de wedstrijd. De jury vond dat beiden schuld daaraan schuld hadden. De titels gingen naar de Nederlandse Suzanne Schulting en de Italiaan Pietro Sighel.