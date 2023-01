Lepoint ontsnapt bij Seraing na deze aanslag met geel, Standard reageert furieus: “Ze wilden hem vermoorden”

Consternatie in de slotfase van Luikse derby. Een aanslag van Christophe Lepoint op de enkel van Standard-youngster Cihan Canak werd door scheidsrechter Bram Van Driessche slechts bestraft met een gele kaart. Ook VAR Jasper Vergoote zag er blijkbaar geen graten in en liet de fase passeren. “Ze wilden Canak vermoorden”, reageerde ploegmaat Noah Ohio na de wedstrijd

Ook Ronny Deila en zijn Seraing-collega Jean-Sebastien Legros waren het na de wedstrijd roerend eens over de fase. “Altijd rood”, vond Deila. “Ik heb de fase nog niet teruggezien, maar ik weet genoeg na wat ik op het veld heb gezien. Niet alleen werd een beloftevolle aanval afgestopt, maar ook de manier waarop was veel te hardhandig. Cihan heeft veel geluk dat hij zich daar niet heeft geblesseerd. Ik ben er zeker van dat het niet de bedoeling was om hem te kwetsen, maar een rode kaart was wel terecht geweest.”

Bekijk hier de bewuste aanslag:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een mening waar Legros zich dus opvallend genoeg bij aansloot. “De scheidsrechter had inderdaad rood kunnen geven. Net zoals hij ons een strafschop had kunnen geven voor een fout van Zinckernagel op Mbow. Ik heb zelf ook het raden naar waarom die twee fases niet geanalyseerd zijn geworden door de VAR.”

Benieuwd wat het Referee Department er maandag over te zeggen heeft...