Dertig jaar na overlijden van zijn grootmoeder krijgt Ronny factuur omdat haar urne wordt verwijderd: “Dacht dat het een grap was”

In Hemiksem moet een kleinkind van een grootmoeder die dertig jaar geleden is overleden de kosten betalen om haar urne te laten verwijderen uit het columbarium. De concessie in de urne-muur is verlopen. En het belastingsreglement van de gemeente bepaalt dat erfgenamen op het einde van die concessie opdraaien voor de kosten. Maar Ronny, die de rekening onder z’n neus kreeg, vindt dat absurd. De burgemeester van Hemiksem geeft hem bovendien gelijk, hij wil de regeling aanpassen.