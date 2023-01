Cd&v wil de partij van de ouderen zijn: “Partijen voor de hippe vogels met dure kleren zijn er genoeg”

In hun gloednieuwe partijhoofdkwartier gaf cd&v-voorzitter Sammy Mahdi voor het eerst een nieuwjaarsspeech. Mahdi herhaalde verschillende keren dat zijn partij “het land weer op de rails wil krijgen” via hervormingen. De ministers werden daarbij uiteraard uitgebreid gelauwerd. Maar in zijn speech deed Mahdi vooral een charmeoffensief naar ouderen. Hij heeft zelfs voorstellen uitgewerkt voor de verkiezingen.

Ook voor de cd&v’ers zelf is het aanpassen. In het blitse Tour & Taxis verzamelde vanavond een bonte mix van militanten en partijtoppers voor de eerste nieuwjaarsreceptie van voorzitter Sammy Mahdi, die in de zomer het stokje overnam van Joachim Coens. De locatie is niet toevallig gekozen: hier komt straks het nieuwe hoofdkwartier van de christendemocraten. Ze laten het historisch belangrijke maar afgeleefde gebouw aan de Wetstraat 89 achter. “Van hieruit zal de vernieuwing zich verderzetten”, stak Mahdi van wal. “Van hieruit zullen we ons verhaal ook digitaal versterken zowel nationaal als lokaal.” De partij wil straks haar lokale afdelingen voorzien van allerlei data over gemeenten of zelfs wijken, “om zo de dorpsstraat nog beter te dienen”.

Hechtere gemeenschappen

Het lokale is en blijft een speerpunt van de cd&v, waar de partij hechtere gemeenschappen wil uitbouwen. Wie volgens Mahdi daarbij al te vaak uit de boot valt, zijn ouderen. “Partijen voor de hippe vogels met dure kleren zijn er genoeg. Maar wie durft er ook nog voor onze ouderen te zijn? Op de arbeidsmarkt worden ouderen als te duur en te weinig productief weggezet. Ouderen worden het vaakst gediscrimineerd. En eens 65 moet je verplicht op pensioen, krijg je een boekenbon en is de enige geïnteresseerde vraag die naar je bloeddruk. Oud is te vaak out. Gepensioneerden worden te vaak gemarginaliseerd en sommigen lijken ouderen te beschouwen als enkel goed om tegen de planten te praten.”

Ouderenplan

Mahdi wil cd&v echt in de markt zetten als partij voor de ouderen. “Ook zij hebben een plaats in onze gemeenschap. Ook hun stem moeten we tot in de wetstraat blijven horen. Om die reden zal ik dit jaar de boer op gaan bij 65+’ers en dit jaar nog een ouderenplan op tafel te leggen.” En zelfs bij de verkiezingen wil Mahdi rekening houden met representatie van de ouderen. “Ik wil dat onze lokale lijsten in 2024 uit minstens 20 procent 60-plussers bestaat. Want het is niet omdat de wereld versnelt, dat een wagen met wat extra kilometers op de teller bij het schroot moet.”

Verder had Mahdi vooral lovende woorden over voor zijn eigen ministers in de Vlaamse en de federale regering. “Wij staan als één blok achter Jo Brouns”, zweepte Mahdi de zaal op. De landbouwminister moet straks het stikstofakkoord aangepast krijgen. “De hetze tegen onze voedingsindustrie en de boeren moet stoppen. Voor cd&v geen Vlaanderen zonder boeren.” Benjamin Dalle is volgens Brouns dan weer “de grootste Daensist van de Vlaamse regering”, omdat hij inspanningen levert om armoede te bestrijden. “Op Hilde Crevits na. Want zij neemt het als een echte Vlaamse leeuwin op voor het meest kwetsbare bezit dat we hebben in onze samenleving, onze jongste kinderen.”

Nicole de Moor kreeg als staatssecretaris voor Asiel en Migratie een schouderklop voor haar strenge migratiebeleid. “Ik weet hoe moeilijk het is om in dit land de toestroom van migranten en asielzoekers in goede banen te leiden. Maar het is ook onze plicht om onze samenleving te beschermen tegen ongecontroleerde migratie of tegen excessen die onze gemeenschappen dreigen te ontwrichten”, zei Mahdi. Volgens hem is Annelies Verlinden als binnenlandminister ook succesvol in de strijd tegen criminaliteit. “Er zijn veel partijen die de mond vol hebben van respect voor de ordediensten en de aanpak van criminaliteit. Maar finaal, finaal is het Annelies Verlinden die de daad bij het woord voegt.”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem is dan weer de “grootste hervormer binnen de federale regering”. En daar wil de partij verder op inzetten. “Telkens weer moeten wij het debat openen over de noodzakelijke hervormingen. Met een duidelijk aanbod voor elke hervorming, zodat de anderen zich niet kunnen wegsteken.” Hij legt de bal in het kamp van de andere partijen. “Wie liever politieke spelletjes speelt of wie anderhalf jaar voor de verkiezingen enkel bezig is met mei 2024, die moet een andere job zoeken. Die heeft geen plaats in de politiek.”