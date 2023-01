Eerste beeld van biopic over Amy Winehouse gelost

De opnames van ‘Back to black’, de biografische film over Amy Winehouse, gaan komende maandag van start. In een eerste foto laat hoofdrolspeelster Marisa Abela (26) zien hoe ze in de huid kruipt van de overleden zangeres.

Aan de typische look van Winehouse verandert niks. Het opgestoken ‘beehive’-kapsel, een piercing in haar lip en tattoos op de arm: Marisa Abela blijft trouw aan het origineel. Bij ons is de Britse actrice nog onbekend, maar ze speelde al rollen in de Sky-serie Cobra en de HBO-dramareeks Industry. Binnenkort is ze ook te zien in de Barbie-film met Margot Robbie en Ryan Gosling.



Back to black – genoemd naar het iconische album van Amy Winehouse met hits als Rehab – vertelt het volledige levensverhaal van de betreurde zangeres, van haar wilde begindagen tot haar dood aan alcoholvergiftiging in 2011. Fifty shades of Grey-regisseuse Sam Taylor-Johnson staat achter de camera. Zij was goed bevriend met Winehouse en krijgt de steun van de nabestaanden. Ook van Mitch, die ontevreden was met hoe hij werd voorgesteld in de Oscarwinnende docu over zijn dochter.

De opnames van Back to black starten op maandag 16 januari. Wanneer de film in de zalen komt, staat nog niet vast.(dvg)