Olympiër Raf Bogaerts stopt bij 3X3 Lions en Team Antwerp en keert terug naar klassieke basketbal

Raf Bogaerts lag in 2020 en 2021 met Nick Celis, Thierry Mariën en Thibault Vervoort mee aan de basis van de successen van Team Antwerp. Hij kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen van Tokio waar de 3X3 Lions schitterden en nipt (vierde plaats) naast een medaille grepen. Bogaerts had een profcontract en was een vaste waarde bij Team Antwerp en de nationale ploeg. In juni vorig jaar werd hij, ten koste van Maxime Depuydt, niet geselecteerd voor het WK dat notabene in “zijn” Antwerpen doorging. Bogaerts ging daar heel professioneel mee om, maar het was duidelijk dat er iets gebroken was. De voorbije maanden kwam hij nog wel in actie maar de veer leek gebroken.

Ondertussen waren Caspar Augustijnen en Dennis Donkor bij Team Antwerp aangesloten. “Er lag een nieuw profcontract bij Sport Vlaanderen voor mij klaar. Na enkele gesprekken heb ik echter gekozen om met 3X3 basketbal te stoppen. Ja, ik besef dat ik misschien een tweede Olympische Spelen aan mij laat voorbijgaan. Die Olympische Spelen in Tokio blijft voor mij een ongelooflijke herinnering. Nooit gedacht dat ik met mijn sport op dat podium zou staan. Ik wens het team verder alle succes,” zei Raf Bogaerts die het jaar op de 59ste plaats op de individuele 3X3 worldranking afsloot.

Naar Gembo, hopen op comeback in BNXT League

De minzame Sinjoor keert nu terug naar Gembo. De tweedeklasser uit Borgerhout waar hij vorig seizoen al eventjes aan de slag was. Raf Bogaerts was tussen 2015 en 2019 ook aan de slag bij eersteklasser Leuven Bears. Hij hoopt op korte termijn op een terugkeer naar het hoogste niveau.

“Mijn eerste focus gaat nu naar Gembo. Een toffe spelersgroep met mogelijkheden om een rol van betekenis te spelen in tweede klasse. Ik moet me nu terug omvormen naar het klassieke basketbal. Loopt dat goed zien we wel wat de uitkomst is. Eerste klasse en de BNXT League? Ik sluit niets uit en laat de deur op een kier staan,” zegt Raf Bogaerts, die volgende week zaterdag zijn comeback bij Gembo in de derby tegen Kontich Wolves viert.

Team Antwerp voorlopig verder met vijf spelers

Team Antwerp, nummer vier van de wereld op de 3X3 ranking, gaat voorlopig verder met vijf spelers: Nick Celis, Caspar Augustijnen, Thibaut Vervoort, Dennis Donkor en Bryan De Valck. In de directe toekomst zal meer dan waarschijnlijk een zesde spelers worden aangetrokken. In 2023 wil Team Antwerp schitteren in de World Tour en met de 3X3 Lions op het EK en WK. Het hoopt zich tevens te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.