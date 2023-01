Opnieuw vertrouwelijke documenten gevonden in familiewoning Biden

In een gebouw aan de woning van de familie van de Amerikaanse president Joe Biden in Washington zijn nog eens vijf pagina’s aan vertrouwelijke documenten gevonden. Dat zegt het Witte Huis zaterdag.

De documenten dateren uit de periode dat Biden vicepresident was. Eerder zijn ook al vertrouwelijke documenten gevonden in de privéwoning, net als andere confidentiële documenten die in november waren aangetroffen in een kantoor in Washington.

