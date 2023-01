Onderzoekers vinden giftige stoffen uit toiletpapier in bedreigde orka’s

Onderzoekers van de Universiteit van British Colombia hebben weefsel van een twaalftal orka’s die voor de Canadese kust verbleven tussen 2006 en 2018 onderzocht en deden daarbij een schokkende ontdekking. Een van de meest voorkomende vervuilende stoffen in het lichaam van de dieren was 4-nonylfenol, een chemische stof die vaak terug te vinden is in het productieproces van toiletpapier. Maar de stof wordt ook gebruikt bij de productie van verschillende soorten zeep en bij de verwerking van textiel. De stof was verantwoordelijk voor 46 procent van alle vervuilende stoffen in de orka’s.

De stof kan via de riolering in de oceaan lekken en wordt dan opgenomen door kleinere organismen. Aangezien orka’s bovenaan de voedselpiramide staan, verorberen zij vaak dieren die zulke stoffen meedragen.

De andere 54 procent van de vervuilende stoffen in orka’s zijn “forever chemicals”. Dat wil zeggen dat het stoffen zijn die gemakkelijk voort blijven bestaan in het milieu. Zulke chemicaliën worden in allerlei processen gebruikt.

De onderzoekers noemden de ontdekking “schokkerend en bedroevend.” Volgens hen zouden de chemische stoffen een effect kunnen hebben op het hormoonsysteem van de orka’s, waardoor ze vatbaarder kunnen worden voor ziekten.

