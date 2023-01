Nieuwerkerken reikt weer trofeeën voor sportverdienste uit

Zowel individuele atleten als sportploegen waren naar zaal De Brug afgezakt voor deze huldiging. De schepen van Sport Miet Bessemans moest helaas ziek verstek geven, en dus reikte burgemeester Dries Deferm de prijzen uit. Heel wat clubs werden in de bloemetjes gezet. Zo mocht Basket Nieuwerkerken haar 50-jarig bestaan vieren. En ook voetbalclub De Ware Vrienden uit Wijer kreeg een trofee omdat ze een halve eeuw bestaan. Daarnaast werden enkele bestuursleden gehuldigd voor hun lange engagement bij de club. Albert Strauven werd gehuldigd omdat hij al 40 jaar actief is bij de voetbalveteranen. Voetbalclub FC De Kosters is wat minder lang actief, maar de club werd in de bloemetjes gezet voor het 10-jarig bestaan. Voor Wielerclub De Platte Band mochten de clubkampioenen van de voorbije jaren naar het podium: Marc Creten, Gilbert Vanbrabant, Frank Anteunis en Arthur Vandenrijt. Bij jujutsu-club Honshü Dojo kregen de leden die een hogere gordel hadden behaald een trofee.

Ook wie straffe sportprestaties had geleverd, werd in de bloemen gezet. Zo stapelt atlete Guinevere Cruyts in de jeugdcategorieën van TACT Sint-Truiden de clubrecords op in alle loopnummers en het hoogspringen. In 2022 werd ze ook Limburgs kampioen op de 400 meter en in het hoogspringen, en pakte ze twee keer brons op een Belgische kampioenschappen. Ultraloper Filip Claes haalde de voorbije 3 jaar de finish in 7 bijzonder zware ultralopen, die vaak meerdere dagen duren. De langste bedroeg zelfs 284 km. Heel wat zwemmers boekten dan weer successen in het reddend zwemmen. Tuur Geutjens nam deel aan zowel de provinciale als Vlaamse kampioenschappen, Elise Croes en Mirthe ‘s Heeren namen zelfs deel aan het Wereldkampioenschap in Italië. Bij de teamsporten werden de U10 en U15 van VV Nieuwerkerken gehuldigd. Die laatsten pakten zelfs de titel in 2022 zonder één verliesmatch. Bij Basket Nieuwerkerken waren het de U12 en de U16 die naar het podium mochten. Na de uitreiking gingen alle sporters samen op de foto, om daarna de avond af te sluiten tijdens de receptie aangeboden door het gemeentebestuur. len