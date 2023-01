Megajackpot valt in VS: één winnaar wint 1,35 miljard

De deelnemer had precies de getrokken nummers: 30, 43, 45, 46, 61, én de gouden megabal 14. De kans dat precies deze nummers gekozen zouden worden was uitermate klein: 1 op 302,6 miljoen. Ter vergelijking: de kans dat je ooit in je leven door bliksem geraakt wordt is ongeveer 1 op de 15.300, zo’n 20.000 keer groter dus.

De winnaar kan ervoor kiezen om het bedrag jaarlijks, 29 jaar lang, te laten uitbetalen. Alleen dan ontvangt hij of zij het volledige bedrag. Het alternatief is om alles in één keer te ontvangen, dan krijgt de winnaar echter ’maar’ 724,6 miljoen dollar.

De bizarre prijs is niet eens de hoogste in de geschiedenis van de loterij. In november vorig jaar won een andere deelnemer maar liefst 2,04 miljard dollar.