Zonder Leandro Trossard lukt het ook: Brighton wint met duidelijke cijfers van Liverpool en springt ook over The Reds in de stand

Bij Brighton was deze week een hoop te doen rond Leandro Trossard, die door coach Roberto De Zerbi uit de selectie geweerd werd voor de match tegen Liverpool. Zonder de Rode Duivel ging het echter ook voor dé Premier League-revelatie van dit seizoen. Brighton haalde het na een sterke tweede helft met 3-0 en wipt zo over Liverpool in de stand.

Leandro Trossard had in de heenmatch op Anfield enkele maanden terug nog een hattrick gescoord. Brighton sleepte toen een 3-3-gelijkspel uit de brand en wilde op eigen terrein maar wat graag beter doen. Brighton speelde sterk, maar kwam in de eerste 45 minuten niet tot scoren. Iets wat vroeg in de tweede helft wel lukte.

Nadat Joel Matip de bal inleverde, rook de thuisploeg zijn kans. Uiteindelijk belandde het leer bij Solly March, die van dichtbij de 1-0 tegen de netten kon duwen. Een paar minuten later was het weer March die aan het kanon stond, deze keer van net buiten de zestien: 2-0.

In de slotfase zette March de kers nog op de taart door de 3-0 aan te bieden aan Danny Welbeck, die zijn eerste Premier League-goal van het seizoen scoorde. Ei zo na maakte er Welbeck er meteen daarna nog 4-0 van, maar doelman Alisson lag in de weg.

Brighton wipt in de stand over Liverpool naar de zevende plek en telt nu 30 punten, twee meer dan The Reds. (Lees verder onder de foto)

Leicester-Belgen verliezen vierde keer op rij

Op hetzelfde moment nam Leicester City het op tegen promovendus Nottingham Forest. Geen onbelangrijk treffen, want beide clubs stonden vooraf op gelijke hoogte en kampeerden niet ver boven de degradatiestreep. Uiteindelijk was het Nottingham dat een uitstekende zaak deed en met 2-0 won na twee doelpunten van de 21-jarige Brennan Johnson. Voor Leicester City is het al de vierde competitienederlaag op rij.

Bij Leicester City speelden Rode Duivels Timothy Castagne, Wout Faes en Youri Tielemans de hele match, terwijl Dennis Praet in de 68ste minuut inviel. Bij Forest speelde Orel Mangala 70 minuten mee.

In de stand komt Nottingham Forest alleen op de dertiende plaats terecht met 20 punten. Leicester City deelt de veertiende plek met Leeds United en Wolves, maar heeft slechts twee punten meer dan de drie clubs die op de degradatieplaatsen staan.