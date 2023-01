Sanne Cant en de driekleur: ze blijven onafscheidelijk. Voor de veertiende keer op rij pakte ze de Belgische titel veldrijden. Ook al wil het in het veld niet meer zo vlotten. Maar zelfs een Cant die niet meer honderd procent is volstaat om te heersen in de Belgische modder. Toch blijft het knap wat ze presteert, ze staat er als ze er moet staan.