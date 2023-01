Michael Vanthourenhout ziet na nieuwe verkenning dat BK-parcours helemaal is veranderd: “Maar ik heb het graag zo”

Michael Vanthourenhout was een van de weinige profs die zaterdag nog eens het BK-parcours in Lokeren verkende. Tussen de wedstrijden van de meisjes-junioren en de jongens reed hij enkele rondjes.

“Ik wou toch eens voelen hoe erg het parcours is veranderd ten opzichte van woensdag”, vertelde de Europese kampioen. “Het is een andere omloop geworden. Er moet meer gelopen worden en in de bochten wordt het gevaarlijker. Je slipt weg. Maar ik heb het graag zo, de techniek wordt belangrijker.”

“Zondag geven ze droger weer maar na vandaag zullen er stukken zijn die kapot zijn gereden. Maakt niet uit: uiteindelijk zal de vorm beslissen en de beste winnen. Ik hoop dat ik dat ben of ploegmaat Eli Iserbyt.”

Ook kersvers Belgisch kampioen Sanne Cant zag na haar veertiende titel wat Michael Vanthourenhout zag. “Het parcours wordt steeds zwaarder. Op veel bergjes die in de verkenning nog berijdbaar waren, moest je nu ook lopen.”