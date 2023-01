Sanne Cant nuchter na nieuwe Belgische veldrittitel: “Waar ik deze titel plaats? In de rij, hè”

Sanne Cant heeft in Lokeren andermaal de Belgische titel bij de vrouwen elite opgeëist, al voor het 14de jaar op rij. Cijfers om van te duizelen, en Cant - die na het BK haar veldritseizoen afsluit - was er duidelijk tevreden mee. “Het is jammer dat Marion Norbert Riberolle materiaalpech had, maar dat hoort er jammer genoeg ook bij”, stelde de oude en nieuwe Belgische kampioene, die aan de finish werd opgewacht door haar vriendin Kim de Baat - de Belgische kampioene op de weg.

“Dit doet deugd. Het is een heel lastig parcours, het viel echt tegen”, vertelde Sanne Cant in een eerste reactie meteen na de wedstrijd. “Het is heel veel lopen en best veel klimmen. Dat kroop in de benen. Dan ben je blij dat je in de laatste bocht zit. Ik wilde mijn eigen ding doen, zodat ik mijn eigen lijnen kon reden. Ik hoorde dat Marion (Norbert Riberolle, red.) al materiaalpech had in de eerste ronde, dat is jammer. Maar dat hoort er ook bij.”

Cant stelde dat ze de wedstrijd onder controle had, ook toen Norbert Riberolle even het gat dreigde te dichten. “Ik weet uit ervaring dat wanneer je aan het terugkomen bent, dat je dan altijd een beetje over je toeren gaat. Dat mag je op dit parcours niet doen”, legde de drievoudig wereldkampioen uit. “Als Marion helemaal was komen aansluiten, dan was ze gewoon de beste geweest en had ze verdiend gewonnen, als ze gewonnen had.”

Voor Cant is het een vrijwel jaarlijks terugkerende vraag geworden: wat die Belgische titel nu voor haar betekent. “Waar ik deze titel plaats? In de rij, hé. Ik heb geen idee. Ik heb niet echt een lijstje waarin ik er één de mooiste vind. Maar ik zag vanochtend een reel op de Instagram-pagina van onze ploeg waarin alle dertien titels stonden. En deze past er mooi tussen.”

Cant viel na de finish meteen in de armen van vriendin Kim de Baat, die regerend Belgisch kampioen is op de weg: