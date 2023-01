Marion Norbert Riberolle barst uit in tranen na pech op BK veldrijden: “Een gevoel dat ik nog nooit gehad heb”

Vooraf gold ze als grootste uitdaagster voor Sanne Cant, maar die ambitie kon Marion Norbert Riberolle nooit waarmaken op het Belgisch kampioenschap veldrijden in Lokeren. Het BK draaide voor de gewezen Française uit op een regelrechte nachtmerrie. Ze stond al in de eerste ronde stil met kettingproblemen en kon zo nooit meestrijden voor de zege. Na afloop barstte ze uit in tranen.

“Dit is heel frustrerend”, sprak een gebroken Norbert Riberolle na afloop geëmotioneerd. “Mijn ketting kwam tussen de cassette en het achterwiel terecht en kwam zo vast te zitten. Dat was tijdens de verkenning ook al gebeurd, maar ik dacht dat het wel in orde zou komen eenmaal gestart. Niet dus. De moraal was zo helemaal weg.”

De 24-jarige geneutraliseerde renster van Crelan-Fristads had nochtans goede benen. “Ik voelde dat de overwinning erin zat. Het is heel enerverend als mechanische pech je dan van de zege houdt. Het is een gevoel dat ik nog nooit heb gehad. Ik heb het heel moeilijk.”