Topper in het vrouwenvoetbal tussen OH Leuven en Anderlecht blijft onbeslist

Eén puntje. Dat is nog altijd het minieme verschil tussen leider OH Leuven en achtervolger Anderlecht in het vrouwenvoetbal. De topper tussen beide teams eindigde op 0-0. Met nog zes wedstrijden te gaan tot de play-offs is nu al duidelijk dat we op een thriller afstevenen. Een zesde titel op rij voor paars-wit of een allereerste keer Leuven?

In november ging OHL met 2-3 winnen in Anderlecht. En dus waren ze bij paars-wit op revanche uit. De thuisploeg was op haar beurt op de zege uit, in de hoop de landskampioen op vier punten te zetten. Na twee minuten was er al een megakans voor OHL. Jill Janssens stormde op doelvrouw Justine Odeurs af, maar besloot over. Anderlecht reageerde na twintig minuten met een gelijkaardige aanval. Sarah Wijnants ging alleen op goalie Nicky Evrard af, maar die hield de nul met een alerte redding.

Daarna nog eens de Leuvenaars. Janssens kon aanleggen op een voorzet van Estee Cattoor, maar mikte opnieuw ruim over. Net voor de rust kwam paars-wit nog in de buurt van een voorsprong in een rommelige fase bij een hoekschop, maar het bleef 0-0.

De kansen waren al bij al schaars in de eerste helft. Het was allemaal wat dunnetjes, ook omdat de twee ploegen goed en compact stonden. De meest aantrekkelijke topper was het daardoor niet. Het tempo lag te laag.

“Ik sprak op voorhand met Dave (Mattheus, de coach van Anderlecht, red.)”, zei OHL-trainer Jimmy Coenraets na afloop. “Er zijn nog zestien wedstrijden te spelen, dus we waren het over eens dat het nog niet het moment is om alle kaarten op tafel te gooien. Het is niet dat we gestart zijn voor een gelijkspel, maar de twee ploegen legden wel duidelijk de nadruk op de organisatie.”

Teleurstellende topper

OHL had lichtjes de bovenhand voor de rust, maar in de tweede helft was dat anders. Anderlecht nam over, zonder dat dat echt tot groot gevaar leidde. Middenin de tweede helft kwam het gevaar dan toch van de Leuvenaars, die weer in de wedstrijd kwamen, maar Marie Detruyer kon niet besluiten toen ze goed bediend werd vanop rechts. Even later kwam ze wel tot een schot, maar besloot ze voorlangs. Geen van beide ploegen slaagde er uiteindelijk in om te scoren in een relatief teleurstellende topper. En zo telt OHL nog altijd één puntje meer dan Anderlecht. En of het spannend wordt om de titel.

“Net als in de heenwedstrijd, die wij op een diefje wonnen, blijkt ook nu weer hoezeer we aan elkaar gewaagd zijn”, aldus Coenraets. “Dit gelijkspel is een bewijs dat de titel wel eens beslecht zou kunnen worden op basis van de wedstrijden tegen andere teams. Het zal erop aan komen om daar geen punten te laten liggen.”