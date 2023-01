Sanne Cant pakt 14de Belgische titel op rij, grote uitdager Marion Norbert Riberolle al in eerste ronde genekt door materiaalpech

Sanne Cant mag nog een jaar langer met de Belgische kampioenentrui rondrijden in het veld. De ex-wereldkampioene pakte in de modder van Lokeren al haar 14de titel op rij bij de elite. Haar grote uitdager Marion Norbert Riberolle werd al in de eerste ronde genekt door materiaalproblemen en moest vrede nemen met zilver, het brons was voor Alicia Franck.

Dertien jaar is het intussen al geleden dat een 19-jarige Sanne Cant in de sneeuw van Oostmalle haar allereerste Belgische titel bij de vrouwen elite binnenhaalde. Zaterdag kon de intussen drievoudig wereldkampioene een zoveelste stukje geschiedenis schrijven in een nat en steeds modderiger wordend Lokeren. Cant mikte er op een 14de Belgische titel op rij. Vrijwel ongezien in de hoogste echelons van het veldrijden: bij de vrouwen deed enkel Katie Compton, die 15 keer op rij de Amerikaanse titel pakte, nog beter.

Pech voor grote uitdager

Realistisch gezien waren er twee vrouwen die de droom mochten koesteren om Cant van die 14de titel te houden. Laura Verdonschot zou daar echter niet voor zorgen, want zij moest forfait geven door een virale infectie. Bleef over: Marion Norbert Riberolle, ooit Frans kampioen maar tegenwoordig aan de slag onder de Belgische vlag. Voor haar werd het BK in Lokeren al snel een calvarietocht. Norbert Riberolle stond tot drie keer toe stil met kettingproblemen en werd dus meteen achteruit geslagen.

Cant trok er zich niets van aan. Even moest ze Alicia Franck voor zich dulden, maar daarna nam de titelverdedigster resoluut de leiding in handen. Franck kreeg al snel enkele seconden aan de broek. Zo was de vogel gaan vliegen.

Pletwals Norbert Riberolle

Norbert Riberolle wilde zich nog niet helemaal bij de situatie neerleggen. De voormalige Franse kampioene ging als een pletwals over het hele veld heen en kwam zo ook tot bij Franck, die niet probeerde om de versnelling van Norbert Riberolle te beantwoorden. Daar stopte de opmars echter. Even leek er nog hoop toen Norbert Riberolle tot op een halve minuut van Cant naderde, maar daarna bleef het gat stabiel.

Cant kon dus in de laatste, lange ronde freewheelen naar haar 14de Belgische titel op rij. Zo sluit ze meteen ook het seizoen af met een hoogtepunt, want het BK was haar laatste veldrit van deze winter. Norbert Riberolle moest op meer dan een minuut afstand vrede nemen met zilver en barstte na de finish in tranen uit. Alicia Franck pakte voor de tweede keer in haar carrière brons bij de elite.

Brouwers wint bij beloften, Dobbelaere bij clubrensters

Er werden bij de vrouwen op hetzelfde moment nog twee truien uitgedeeld. Bij de beloftenrensters was de Belgische titel voor Julie Brouwers, die als zesde over de meet kwam. Jana Dobbelaere, die vlak voor Brouwers op plek vijf finishte, is dan weer Belgisch kampioene bij de clubrensters.