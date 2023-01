Autodief crasht Range Rover met hond van eigenaars erin opgesloten

Beelden uit Groot-Brittannië tonen hoe een seriële autodief vlucht in een gestolen Range Rover. Zijn vluchtpoging mislukt echter en hij crasht aan hoge snelheid in een veld. In de auto nog de wellicht doodsbange hond Jake van de eigenaar.

De auto, mét de dobermann erin, werd gestolen toen de eigenaar even een winkel binnen was. De video laat zien hoe de dief met de 4x4 aan bijna 200 km/u door de straten van North Duffield raast. Maar politieagenten gebruikten vervolgens een stinger, waardoor de banden van de wagen beschadigd werden en de dief de controle over de auto verloor.

De auto crashte in een veld en tolde verschillende keren in het rond, met Jake nog in de auto. Eind goed al goed lijkt het, de dief werd meteen gearresteerd. Maar Jake was duidelijk doodsbang en vluchtte weg.

De hond werd later met zijn baasje herenigd, maar moest enkele weken na het ongeval in slaap worden gebracht omdat hij tijdens de crash een letsel opliep aan zijn rug. “Jake was een familielid, een geliefde en zal heel erg gemist worden”, aldus de eigenaar.