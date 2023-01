Assist van De Bruyne biedt geen soelaas: Manchester United haalt achterstand in vijf minuten op en wint derby van stadsgenoot City

Manchester United heeft zaterdagmiddag aan het langste eind getrokken in de derby tegen stadsgenoot City. Man City kwam weliswaar op voorsprong nadat Kevin de Bruyne weer eens met een assist uitpakte, maar de thuisploeg zette de wedstrijd in vijf minuten nog naar haar hand. Eindstand: 2-1.

In de eerste helft was het Manchester United dat voor het meeste gevaar zorgde. Via Bruno Fernandes en twee keer Marcus Rashford kon het zeker op voorsprong klimmen, maar de efficiëntie ontbrak.

Het missen van die kansen brak de Red Devils in de tweede helft zuur op, want op het uur opende Jack Grealish de score. Kevin de Bruyne, die aanvoerder was, kon eindelijk eens infiltreren in de zestien en haalde met een knappe beweging de achterlijn. De Rode Duivel verstuurde vervolgens een perfecte voorzet richting de nog maar pas ingevallen Grealish, die de 0-1 binnenkopte.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Bruyne zit in de Premier League zo alweer aan 10 assists. Het is al het vijfde seizoen dat KDB al aan dubbele cijfers zit wat beslissende passes betreft. Enkel Cesc Fabregas doet met zes seizoenen beter in Engeland. King Kev is ook nog maar de derde speler die dit seizoen in de grootste vijf competities van Europa aan meer dan tien assists zit. De andere twee: Lionel Messi en Neymar. Of hoe De Bruyne er ook dit seizoen weer helemaal staat.

Terug naar de wedstrijd. Na de tegengoal rechtte Man United nog de rug, en op wat voor een manier. In minuut 78 tekende Fernandes voor de gelijkmaker na een discutabele fase, want Rashford stond buitenspel en maakte een beweging naar de bal. De scheidsrechter keerde het doelpunt aanvankelijk af, maar de VAR zag geen graten in deze fase: 1-1.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Manucians gingen erop en erover, want in minuut 82 kwamen ze zowaar op voorsprong. De alleenstaande Rashford kreeg de bal van Garnacho en schoof het leer voorbij Ederson. Een geweldige ommekeer van Man U, een stevige domper voor de mannen van Pep Guardiola.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Door de zege komt United tot op een punt van City, dat tweede blijft op vijf punten van leider Arsenal. De Gunners komen zondag nog wel in actie tegen Tottenham. City kan de titelrivaal zo zien uitlopen tot maar liefst acht punten.

© AFP