Yoren Vanhoudt is met zevende plek de snelste eerstejaarsjunior: “Kraakte op de loopstroken”

“Ik ben beste van de eerstejaarsjunioren.” Dat zijn de eerste woorden van Yoren Vanhoudt uit Zolder, wanneer hij als zevende over de streep komt. “En daar ben ik tevreden mee. Ik ben nog een tijdje in de running geweest voor plek vijf, maar in de laatste ronde was het vaatje leeg. Ik kraakte volledig op de intense loopstroken, zeker in de balkenzone. Daar verloor ik nog enkele plaatsen. Dit was het maximaal haalbare voor mij vandaag.”

Uiteindelijk won Viktor Vandenberghe, die sneller was dan Wies Nuyens en Seppe Van den Boer. Neo Tielens werd 12de, Zander Tielens 15de.