Wereldkampioen Stoffel Vandoorne opent vanavond jacht op tweede titel: dit moet u weten over het nieuwe Formule E-seizoen

Afgelopen zomer kroonde Stoffel Vandoorne zich in het Zuid-Koreaanse Seoel voor de allereerste keer tot wereldkampioen Formule E. Dag op dag vijf maanden later begint de West-Vlaming aan zijn titelverdediging: het nieuwe seizoen start zaterdagavond met de ePrix van Mexico-Stad. Vandoorne begint eraan met een nieuw team, en er is voor dit seizoen een pak veranderd in de Formule E. Wij lijsten de belangrijkste zaken op die u moet weten.

Gloednieuwe wagens voor iedereen

Het grote gespreksonderwerp dit seizoen is de nieuwe wagen waarmee de teams aan de start komen. Na vier jaar is er immers afscheid genomen van de Gen2-wagen. In de plaats komt, u raadt het nooit: de Gen3-wagen. Die brengt een technologische revolutie met zich mee. En ongetwijfeld ook wat kinderziektes - schrik er dus niet van als zaterdagavond een aantal piloten hun wagen voortijdig parkeren.

Zoals verwacht mag worden, is de gloednieuwe auto een stuk krachtiger én efficiënter dan zijn voorganger. Waar de Gen2 nog een vermogen van 250kW had, is dat nu opgeschaald naar 350 kW - een stijging van maar liefst 40 procent. De Gen2-wagen kon een topsnelheid van rond de 280 km/u bereiken, maar met het nieuwe materiaal zullen de rijders de grens van 300 km/u verbreken. De topsnelheid van de Gen3 zou om en bij de 320 km/u bedragen.

De Gen3 ziet er van buitenaf ook behoorlijk anders uit dan de eerdere versie. Waar zijn voorganger nog regelmatig vergeleken werd met de wagen van superheld Batman, heeft de Gen3-auto meer weg van een soort gevechtsvliegtuig. (Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Het nieuwe team van Stoffel Vandoorne

De voorbije jaren was Stoffel Vandoorne aan de slag bij Mercedes, maar de Duitse constructeur trok na afgelopen seizoen de stekker uit het Formule E-project. Dit jaar zal onze landgenoot actief zijn bij DS Penske. Geen zilver meer, maar dus wel zwart en goud - passend voor een wereldkampioen, toch?

Vandoornes nieuwe team zat er tijdens de testdagen alvast prima bij. De Rumbekenaar, die dit seizoen met het nummer 1 op de wagen zal rijden, krijgt bij DS Penske ook meteen een te duchten teamgenoot: Jean-Eric Vergne, een Fransman die al twee keer de Formule E-titel pakte en net zoals Vandoorne een voormalig F1-rijder is.

Geen fanboost meer

Het is jarenlang één van de meest opmerkelijke en tegelijkertijd controversiële aspecten van de Formule E geweest: de fanboost. Supporters konden online hun stem uitbrengen voor hun favoriete rijder: de vijf rijders met de meeste stemmen konden tijdens de race eenmalig wat extra energie gebruiken. Ideaal om een inhaalmanoeuvre te maken, bijvoorbeeld. Maar na acht seizoenen is de fanboost nu geschrapt.

Attack mode blijft wél

Dat andere gekke systeem, attack mode, blijft wel deel uitmaken van de races. Rijders moeten dus net zoals de voorbije seizoenen tijdens elke race twee keer door een afgebakende zone buiten de ideale racelijn rijden. Daardoor verliezen ze wat tijd, maar ze zullen vervolgens wel enkele minuten over extra vermogen beschikken.

Het systeem heeft desondanks wel enkele wijzigingen ondergaan. De tijd waarin attack mode gebruikt wordt, is nu gehalveerd: vier minuten in totaal in plaats van acht. De rijders zullen ook kunnen kiezen of ze het systeem 2 keer 2 minuten gebruiken, of 1 keer 1 minuut en 1 keer 3 minuten. Het tactische element wordt dus nog wat belangrijker. (Lees verder onder de foto)

© Joao Filipe/DPPI / ipa-agency.ne

Pitstops later dit seizoen

In de eerste races zal het nog niet gebruikt worden, maar u mag ook uitkijken naar iets anders dat later dit seizoen getest zal worden: pitstops! De bedoeling is dat rijders tweemaal per race een pitstop van 30 seconden zullen maken om… hun batterijen op te laden. De rijders kunnen daarna tweemaal een extra energieboost gebruiken. In de races waarin het getest zal worden, zou de attack charge als vervanger moeten dienen voor de attack mode. Maar in het begin van het seizoen dus nog niet: de hoogstaande technologie rond dit systeem is nog niet helemaal klaar.

Geen tijd meer, wel (extra) rondes

In de eerste acht seizoenen duurden Formule E-races 45 minuten plus 1 ronde. Voor het nieuwe seizoen is ook dat reglement op de schop gegaan. Voor het eerst zal de raceafstand niet meer in tijd vastgelegd worden, maar in een bepaald aantal rondes. Ook nieuw: er zullen extra rondes aan de race toegevoegd worden wanneer deze onderbroken wordt door een safety car of full course yellow.

Geen Mercedes, wel McLaren en Maserati

Zoals eerder gezegd heeft Mercedes de deur van de Formule E achter zich dichtgetrokken. In de plaats zijn twee bekende autosportnamen gekomen: McLaren - dat het team van Mercedes overnam - en Maserati. McLaren is uiteraard een naam als een klok in de motorsportwereld, met het Formule 1-team als exponent. Maar toch is het vooral de komst van Maserati die opvallend is. (Lees verder onder de foto)

McLaren is nieuw in de Formule E. — © EPA-EFE

Het is immers de eerste keer sinds 1957 (!) dat de Italiaanse constructeur deelneemt aan een kampioenschap in de eenzitters. Maserati was in de beginjaren van het WK actief in de Formule 1, waar het de legendarische Juan Manuel Fangio in 1957 aan zijn vijfde en laatste wereldtitel hielp. Fangio had in 1954 ook al enkele races voor het Italiaanse team gereden toen hij op weg was naar zijn tweede kroon. Maserati won in acht Formule 1-seizoenen een totaal van negen Grote Prijzen. Hoe lang zal het duren voor ze in de Formule E raak schieten?

Vandoornes grootste concurrenten

Vorig jaar was consistentie de sleutel tot het winnen van de wereldtitel. Een welkome verandering, want in de voorgaande seizoenen kreeg de Formule E vaak het verwijt dat het door zijn kwalificatieformat te veel weg had van een loterij. Dat veelbesproken format werd vorig jaar aangepast. Zo kwamen enkele piloten naarmate het seizoen vorderde naar voren als duidelijke titelkandidaten. Van die selecte groep bleek Stoffel Vandoorne duidelijk de meest gelijkmatige: hij werd wereldkampioen, hoewel hij slechts één race won.

Vandoornes grootste concurrent in dit nieuwe jaar zou zomaar eens in zijn eigen team kunnen zitten. Jean-Eric Vergne werd zoals eerder gezegd al tweemaal kampioen en sloot vorig seizoen af op de vierde plaats. Maar de Fransman is lang niet de enige oud-kampioen die het Vandoorne lastig zou kunnen maken. Ook Antonio Felix Da Costa (nu aan de slag bij Porsche) en Lucas Di Grassi (Mahindra) zijn gevaarlijke klanten. Sébastien Buemi is ook een voormalig kampioen, maar de voorbije twee seizoenen kon hij helemaal geen potten breken. (Lees verder onder de foto)

Stoffel Vandoorne pakte vorig jaar in Seoel de titel. — © Julien Delfosse/DPPI / ipa-agenc

Verder houdt u best ook het team van Jaguar in de gaten: zij hebben vicekampioen Mitch Evans in de rangen, een Australiër die vorig jaar maar liefst vier races won. Tweede rijder Sam Bird is dan weer één van de meest ervaren piloten van de Formule E. Hij was er al elk seizoen bij en won met uitzondering van vorig jaar ook iedere keer minstens één ePrix. Tot slot noteren we nog de naam van Edoardo Mortara. Hij werd vorig jaar derde in het WK met drie zeges, het seizoen daarvoor werd hij vicewereldkampioen.

De kalender

Net zoals vorig seizoen worden er 16 ePrix gereden. Nieuw op de kalender zijn de races in Hyderabad, Kaapstad, São Paulo en Portland. Ook Monaco is opnieuw van de partij. Marrakech, New York en Seoel zijn op hun beurt van de kalender verdwenen.

De zestien races worden in totaal op elf locaties verreden: in Ad Diriyah, Berlijn, Jakarta, Rome en Londen vinden twee wedstrijden plaats. Het seizoen begint zaterdagavond in Mexico-Stad en eindigt met de twee races in Londen op zaterdag 29 en zondag 30 juli.