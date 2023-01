Evy Poppe grijpt in Kreischberg naast finaleplaats op Wereldbeker Big Air

De 18-jarige Evy Poppe heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de Big Air op de wereldbekermanche snowboard in het Oostenrijkse Kreischberg. Ze eindigde zaterdag in de kwalificatieronde als twaalfde.

Poppe noteerde een totaalscore van 114.75 punten na de drie runs. Dat was niet genoeg om in de top acht te eindigen, die zich kwalificeerde voor de finale. Eind december stuntte Poppe nog door zilver te veroveren op de Wereldbeker Big Air in Edmonton.

De Japanse Kokomo Murase zette de hoogste kwalificatiescore neer (184.75 punten), voor haar landgenote Reira Iwabuchi (179.25) en de Oostenrijkse Anna Gasser (174.25).