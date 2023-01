Caroline Gennez (Vooruit), nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking: “Ik heb totaal geen talent voor cynisme of rancune”

Sint-Truiden

Een maand na haar eedaflegging straalt ze nog altijd, de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, ook al begint ze aan haar taak in moeilijke omstandigheden. In anderhalf jaar tijd moet Caroline Gennez (Vooruit) haar bevoegdheden én haar partij meer onder de aandacht brengen. En ze zit in een regering die maar moeizaam tot regeren komt. “Maar ons nu ingraven zou niet slim zijn”, zegt ze vol overtuiging. “We moeten knopen doorhakken. En ik heb er vertrouwen in dat we dat ook zullen doen.”