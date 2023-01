Viktor Vandenberghe kroont zich met overmacht tot Belgisch kampioen bij jongens junioren, topfavoriet Yordi Corsus moet opgeven

Viktor Vandenberghe (17) heeft zich voor de eerste keer tot Belgisch kampioen gekroond. De pupil van Jürgen Mettepenningen schoot eerst nog te vroeg uit de startblokken door een probleem met de startlichten. Eens de wedstrijd op gang was gefloten, bleek Vandenberghe echter duidelijk de sterkste van het veld. Het zilver was voor Wies Nuyens, het brons voor Seppe Van den Boer. Topfavoriet Yordi Corsus moest de strijd staken met een kuitblessure.

Na de meisjes nieuwelingen en junioren zaterdagvoormiddag was in de namiddag voor het eerst het woord aan de heren in Lokeren. De junioren kregen in Lokeren een kletsnat parcours voor de wielen geschoven, al waren veel stroken nog berijdbaar - afwachten of dat later bij de vrouwen elite en zondag bij de overgebleven mannencategorieën ook zo zal zijn. Maar eerst dus de junioren. De topfavoriet was Yordi Corsus, die vorig jaar in Middelkerke ook al de Belgische titel veroverde in deze categorie.

Valse start

De jongens kenden in Lokeren letterlijk een valse start. Viktor Vandenberghe, één van de grote uitdagers van Corsus, schoot al uit de startblokken toen het licht nog op rood stond. Het deed terugdenken aan de beloftenrace van negen jaar geleden in Waregem, toen ene Wout van Aert hetzelfde deed en meteen gediskwalificeerd werd. Gelukkig voor Vandenberghe bleef dat onheil hem bespaard, want er bleek een probleem met de startlichten te zijn. Het BK werd dan maar op gang getrapt met de hulp van een fluitje.

Seppe Van den Boer nam in de openingsfase het heft in handen en sloeg een eerste gaatje met de concurrentie. Achter hem volgden Wies Nuyens en de Waal Antoine Jamin. Die kregen even later gezelschap van topfavoriet Corsus - die zijn start wat gemist had - en Vandenberghe. Dat kwartet rolde vervolgens ook Van den Boer op, waardoor er vijf leiders kwamen.

Corsus geeft op

Lang duurde dat verhaaltje niet, want nog voor het einde van de eerste ronde moesten Van den Boer - die fouten begon te maken - en Jamin overboord. Zo kregen we met Vandenberghe, Nuyens en Corsus drie renners uit de stal van Jürgen Mettepenningen op kop. Maar ook dat trio bleef niet lang samen: Vandenberghe draaide het gashendel open, waarna Nuyens en Corsus overboord moesten. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Vandenberghe bouwde beetje bij beetje zijn voorsprong uit. Achter hem sloeg het noodlot echter toe. Nuyens kreeg halverwege de wedstrijd af te rekenen met een lekke band, maar kon wel gewoon verder. Dat kon niet gezegd worden van Corsus. De topfavoriet verloor steeds meer terrein en moest in de derde van vier rondes opgeven met een kuitblessure. Vandenberghe kon zo de slotronde aanvangen met een voorsprong van bijna een minuut.

De eenzame leider zag in de voorsprong zijn titel niet meer in gevaar komen. Voor Viktor Vandenberghe is het zijn allereerste Belgische trui: drie jaar geleden was hij bij de eerstejaarsnieuwelingen wel al eens goed voor brons. Wies Nuyens zag zijn zilveren medaille eveneens niet meer in gevaar komen en eindigde uiteindelijk op ruim een minuut van Vandenberghe. Het brons was voor Seppe Van den Boer.