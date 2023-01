Thomas Pieters en Thomas Detry diepen hun voorsprong in Hero Cup uit

Na de tweede dag van de Hero Cup vergroten Thomas Pieters en Thomas Detry met hun teamgenoten van Continental Europe hun voorsprong tegen het team van Groot-Brittannië en Ierland. Na 15 partijen is de stand 8,5-6,5 in het voordeel van de ploeg van het vasteland. Wie morgen als eerste 13 punten verzamelt, wint de kleine versie van de Ryder Cup.

In de ochtendsessie in de foursomes discipline kende de partij met Thomas Pieters, andermaal geflankeerd door de Zweed Alexander Noren, tegen de Schot Ewen Ferguson en de Engelsman Richard Mansell geen winnaar. Het was een half mirakel dat de winst niet naar de ploeg van Groot-Brittannië en Ierland ging. Na 6 holes leidde het duo van over het kanaal met 4 up. De continentalen vochten in een partij waar ze nooit de leiding hadden nog terug. Op de slothole putte Noren een birdie weg om nog een gelijke stand, ofte “all square”, uit de brand te slepen.

Thomas Detry verloor met de Oostenrijker Sepp Straka als partner tegen de Engelsen Tommy Fleetwood en Tyrrell Hatton met 1 down. Na de openingshole verloren te hebben, draaiden Detry en Straka de situatie om en leidden ze halfweg met 1 up. Winst van hole 10 en 12 deed de situatie weer omdraaien in het voordeel van het Engelse duo. Ondanks nog diverse kansen won het duo Detry-Straka geen hole meer.

Thomas Detry op de Hero Cup. — © AP

In de andere partijen pakten de duo’s Mollinari-Højgaard en Perez Migliozzi de winst en het volledig punt voor Team Continental Europe. Zij wonnen van respectievelijk van Shikwin-Wallace (3&1) en Lowry-Power (3&2). De partij tussen Rozner-Meronk en Smith-MacIntyre ging op de slothole nog naar de ploeg van “GB&I” waardoor de eerste foursomes sessie met 2,5-2,5 onbeslist eindigde.

Namiddag

In de namiddagsessie met andermaal 5 foursomes partijen had Thomas Pieters voor de derde maal de Zweed Alexander Noren als compagnon. Zij namen het op tegen Tommy Fleetwood en Jordan Smith. In de slotfase waren de Engelsen accurater. Met winst van hole 13 en 14 verzekerden ze zich van een volledig punt voor de ploeg van over het Kanaal.

Thomas Detry samen met de Oostenrijker Sepp Straka wist in de namidagsessie nu wel de overwinning te pakken. Tegen Shawn Lowry en Tyrrell Hatton ging het constant haasje-over. Doorslaggevend werd hole 17, een par 4 van 441. Vanop 16 meter liet onze landgenoot het balletje in de hole verdwijnen en verzekerde zich van een 1up-zege.

De partijen Mollinari- Højgaard tegen Ferguson-Mansell en Perez-Migliozzi tegen Power-MacIntyre wonnen de spelers van het vasteland met tweemaal 2&1p. Het treffen tussen Rozner-Meronk tegen Shinkwin-Wallace ging naar Groot-Brittannië en Ierland (2&1). Finaal luidde het resultaat van de namiddagsessie 3-2 in het voordeel van Team Continental Europe.

Morgen sluit de kleine versie van de Ryder Cup af met 10 single partijen. Het team dat als eerste 13 punten verzamelt wint de trofee. Voor de ploeg van Thomas Pieters en Thomas Detry betekent dit nog 4,5 punten.