Red Lions banen zich een weg door taaie Zuid-Koreaanse muur en openen WK met ruime zege

De Red Lions (FIH 2) hebben volgens de verwachtingen het WK in het Indiase Bhubaneswar geopend met een zege tegen Zuid-Korea (FIH 10). Het werd 5-0. Maar echt makkelijk ging het aanvankelijk niet voor de huidige wereldkampioen. Pas in de tweede helft kwamen de Red Lions beter in de wedstrijd. De eerste drie punten op jacht naar een volgende wereldtitel zijn binnen.

Het was zeker niet de allerbeste versie van de wereldkampioen we in de eerste helft te zien kregen. De Zuid-Koreanen trokken een sterk defensief blok op en combineerden dat met veel enthousiasme, en daar hadden de Belgen het zichtbaar lastig mee. De Red Lions begonnen voorzichtiger aan de match en wilden vooral niet tegen een scherpe counter aanlopen.

De eerste echte kans van de wedstrijd kwam van Florent Van Aubel. Simon Gougnard plukte een lange bal fraai uit de lucht en bediende meteen zijn Dragons-ploegmaat, maar die kon de bal niet in doel verwerken. Al had de Nederlandse scheidsrechter ook een foutje gezien, dus het feestje had sowieso niet doorgegaan.

Even later waren de Lions daar toch opnieuw, dit keer in de naam van Tanguy Cosyns. Cédric Charlier laat de bal prima door tot bij die laatste, maar de Zuid-Koreaanse doelman houdt Cosyns van de openingsgoal.

In het tweede kwart kwamen de Belgen nog wat beter in de wedstrijd. Tot twee keer toe kregen de Red Lions een strafcorner, maar zonder specialist Alexander Hendrickx op het veld lukte scoren niet. Met 0-0 gingen ze de rust in, en daar konden de Zuid-Koreanen zeer tevreden mee zijn want de Red Lions hadden liefst 73 procent balbezit.

De koning der strafcorners slaat toe

Het derde kwart was nog maar net gestart, of de Belgen versierden opnieuw een strafcorner. Deze keer stond Hendrickx wel op het veld. Zijn eerste poging werd er nog foutief uitgelopen, zijn volgende strafcorner was wel prijs. 1-0 voor België.

Maar wie dacht dat de Belgen nu over het kleinere hockeyland zouden walsen, dacht verkeerd. De taaie Zuid-Koreanen toonden een ander gelaat en doelman Vincent Vanasch moest meermaals redding brengen om de gelijkmaker te voorkomen. ‘The Wall hield zijn team recht. Ook enkele Zuid-Koreaanse strafcorners werden niet benut.

Op jacht naar goud

En als je zelf de kansen laat liggen, dan valt de goal aan de andere kant. Antoine Kina pompte de bal in de cirkel en Cosyns zette er zijn stick tegen: 2-0. Op tien minuten van het einde was de wedstrijd helemaal gespeeld: Hendrickx zijn strafcorner werd derde keer wel gestopt, maar in de rebound kon Van Aubel met een fraai backhandshot de netten toch doen trillen.

De veer bij Zuid-Korea was nu definitief gebroken. Red Lions toonden hun klasse en speelden de wedstrijd helemaal uit, waarbij Sébastien Dockier en Arthur De Sloover ook nog hun doelpuntje meepikten. 5-0 was zo de eindstand: een uitstekende start voor de uittredende wereldkampioen op jacht naar een nieuwe gouden kroon.

Volgende afspraak voor de Red Lions? Dinsdag tegen het sterke Duitsland, vrijdag volgt tenslotte de laatste groepsmatch tegen Japan. De groepswinnaar plaatst zich meteen voor de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barrages voor een plaats bij de laatste acht.

