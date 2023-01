Femke rijdt mannen klem in Pelt na inbraak in auto: “Langs hen op linkerrijstrook geparkeerd zodat ze geen kant op konden”

“Nadat ik mijn winkelkar had teruggezet, werd ik benaderd door een man die me wist te vertellen dat er zojuist was ingebroken in mijn wagen terwijl ik in de winkel was”, vertelt Femke waarna ze de achtervolging inzette — © gvb

Vrijdagmiddag even voor 13 uur was Femke met haar BMW 745 naar de De Koel in Overpelt gereden voor een snelle boodschap bij de Albert Heijn. “Terwijl ik naar de winkel wandelde, sloot ik mijn auto op afstand met mijn autosleutel. Op zo’n moment luister ik altijd naar het bevestigingssignaal dat deze keer werd gevolgd door een korte vreemd geluid waaraan ik op dat moment niet meteen aandacht schonk”, vertelt ze. Enkele minuten later komt ze terug buiten en plaatst ze haar boodschappen in de koffer van de BMW. “Nadat ik mijn winkelkar had teruggezet, werd ik benaderd door een man die me wist te vertellen dat er zojuist was ingebroken in mijn wagen terwijl ik in de winkel was. Hij voegde eraan toe dat de daders, twee mannen, zich nog op de parking bevonden in een auto met Nederlandse nummerplaat. Vervolgens wees hij discreet de wagen aan. Op dat moment was ik eigenlijk al heel hard verschrokken, maar ik probeerde koelbloedig te blijven.”

Paniek

Vervolgens stapt Femke op de wagen af met daarin de twee mannen. ”Ik tik op het raam en een man stapt uit. Meteen vraag ik of hem of hij in mijn wagen was geweest. Hij sprak totaal geen Nederlands. Ik leidde hem mee naar mijn wagen. Op dat moment had ik nog geen idee of er zaken uit mijn wagen waren gestolen. Hij bleef heel rustig en gebaarde ontkennend. Uiteindelijk liet ik hem teruggaan. Toen zag ik ze heel haastig wilden vertrekken, alsof ze zich uit de voeten wilden maken. Door die reactie schoot ik in paniek, en wist dat ik er achteraan moest. Ondertussen opende ik het handschoenenkastje en voelde dat mijn documentenmapje heel licht aanvoelde, er waren zaken uit. Ik dacht onmiddellijk aan boorddocumenten.”

Spoorweg

Femke zette rond 13.30 uur met haar wagen de achtervolging in. “Ze reden over de parking richting Sellekaertsstraat en vervolgens naar de spoorweg. Daar kwamen ze terecht achter twee lijnbussen die ze niet konden voorbijsteken. Op dat moment sloot ook de spoorwegovergang waardoor er geen tegenliggers kwamen. Er kwam ook nog een wagen achter hen te staan. Toen zag ik mijn kans, en heb ik me met mijn wagen vlak langs hen geparkeerd op de linkerrijstrook zodat ze geen kant meer op konden. Onmiddellijk heb ik de politie gebeld. Ondertussen ontstond natuurlijk een gevaarlijke verkeerssituatie waarop ik de mannen aanmaande om tussen twee hekken te parkeren bij het aanpalende tankstation. Op die manier konden ze zeker niet de vlucht nemen, waarna ook meteen de politie aankwam. Met drie agenten vlogen ze op hun wagen af, terwijl een vierde agent mij opving. Een van de mannen werd onmiddellijk in een combi meegenomen, de tweede iets later. Hun wagen werd ter plaatse gecontroleerd en in beslag genomen. Ik ben in shock in mijn wagen gaan zitten en heb mijn man gebeld.”

Tracker

Femke stelde nadien vast dat er enkele kleinere zaken uit haar wagen waren gestolen. “Kleingeld en een zonnebril, en ik mis ook de handleiding uit mijn documentenmap. Maar het vreemde geluid dat ik had gehoord bij het sluiten van mijn wagen, kwam van een trackingssysteem waarmee ze het signaal van mijn autosleutel kaapten om vermoedelijk later mijn wagen te kunnen stelen. We zijn nadien nog bij de politie geweest en daar kreeg ik complementen voor mijn goede handelen. Achteraf kwam het besef dat het ook fout had kunnen aflopen, als de mannen zich agressief hadden verweerd.”