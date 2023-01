Gasprijzen zullen nog jaren onstabiel blijven, voorspelt Qatar

De aardgasmarkten kunnen de komende jaren nog op hun grondvesten schudden omdat er nog steeds te weinig aanbod is om aan de stijgende vraag te voldoen. Dat zegt Saad al-Kaabi, de minister van Energie van Qatar. “We brengen veel gas op de markt, maar het is niet voldoende”, zei hij op een conferentie in het emiraat Abu Dhabi.